ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يراقب نجم حراسة المرمي في نادي برشلونة لضمه لصفوف الفريق في الموسم الجديد.





تير شتيجن على رادار يوفنتوس:





وحسبما أفادت شبكة "ESPN" أن نادي يوفنتوس يخطط للحصول على خدمات الحارس العملاق تير شتيجن حارس مرمي فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق في الموسم الجديد.





ويأتي اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع "تير شتيجن" لتعويض رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، والذي ينتهي تعاقده مع اليوفي في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت التقارير أن نادي يوفنتوس سيواجه صعوبة كبيرة في حسم صفقة تير شتيجن خاصة وأنه واحد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الاسباني، كما أنه يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتي صيف 2022.





ومن المنتظر أن يقدم نادي يوفنتوس عرضا ضخما لتير شتيجن لإقناعه بالرحيل عن برشلونة والإنضمام لصفوف النادي الإيطالي بالموسم المقبل







