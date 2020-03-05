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داعية إسلامي يوضح متى يجوز للشخص الصلاة جالسًا

الخميس 05/مارس/2020 - 06:46 م
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الشيخ الشحات العزازى
الشيخ الشحات العزازى
أمنية فوزي
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أكد الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، أنه في صلاة الفريضة يجب على الفرض أن يصلي واقفًا، فإن عجز فليصلي جالسًا، على عكس صلاة النافلة.

وقال "العزازي"، خلال حواره مع برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه يجوز الصلاة جالسًا في صلاة النافلة حتى ولو المرء سليما، لافتا إلى أنه لا يجوز الصلاة جالسًا في حال صلاة الفرض إلا في حالة عدم القدرة على القيام.

وتابع "العزازي": "لو عندى قدرة وقعدت في النافلة يصح، لكن لا يجوز هذا في الفرض، وهناك خلاف بين العلماء حول صلاة الإمام جالسًا".
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مصر داعية اسلامي الصلاة جالسا الشيخ الشحات العزازى اخبار

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