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الدولار يستأنف رحلة الهبوط أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع

الخميس 05/مارس/2020 - 06:23 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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استأنفت أسعار الدولار رحلة الهبوط أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع ليهبط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بمقدار قرش واحد ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، لكن في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-سايب جرى تداوله بسعر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع وهو أقل سعر للدولار بالبنوك.

وانخفض سعر العملة الأمريكية بواقع قرشين في بنكى الأهلى اليوناني وعودة ليتداول بسعر 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تداوله في بنوك الاهلي ومصر والمصرف المتحد، كما تراجع في بنوك كريدي اجريكول والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي الكويتي بمقدار قرش واحد مسجلا 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي و15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي ابوظبي الاسلامي ومصر إيران.
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