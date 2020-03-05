الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

وأمرت السلطة الفلسطينية، الخميس، الفنادق في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن استقبال الوفود السياحية بعد الاشتباه في إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم.

وقالت وزارة السياحة الفلسطينية إنه "تقرر وقف استقبال وفود سياحية في جميعزفنادق ومحافظات الوطن اعتبارا من يوم غد الجمعة".

وذكر مسؤولو صحة فلسطينيون أنهم يتحققون مما إذا كان 4 من العاملين في فندق في بيت لحم قد أصيبوا بالعدوى من سياح كانوا نزلاء بالفندق.

وطوقت الشرطة المحلية الفندق، فيما تنتظر السلطات نتائج الفحوص المعملية.

وارتدى عدد كبير من السياح بكنيسة المهد في بيت لحم اليوم الخميس أقنعة أثناء زيارتهم للكنيسة.



