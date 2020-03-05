طلبات إحاطة ومقترحات.. أبرز ما تقدم به أعضاء البرلمان في أسبوع

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، بعدد من طلبات الإحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والتي ستناقش خلال الجلسات القادمة، وتستعرض الفجر أبرز طلبات الإحاطة خلال هذا الأسبوع:



• طلب إحاطة حول انتشار تجارة المنشطات والهرمونات بصالات الجيم



تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول خطورة بعض صالات الجيم على صحة الشباب نتيجة توظيف مدربين غير متخصصين وتداول المنشطات والهرمونات المُضرة بين الشباب.





• مقترح برلماني بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين



تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن تعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.



• طلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة



تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم والتنمية المحلية والداخلية، بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة خلال الذهاب من وإلى المدارس.



• طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية



تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.



• طلب إحاطة بشأن انتشار شركات "توظيف فوري" تنصب على المواطنين



توجهت منى الشبراوي، عضوة مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري، بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء.



وقالت "الشبراوي"، في طلبها: انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله.



• طلب إحاطة بشأن انتشار المتسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات



تقدمت أنيسة حسونه، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التضامن، والنقل، بشأن انتشار متسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات العامة.



طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السماعات الطبية وعدم توافرها



تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول معاناة مرضى ضعف السمع في مصر من مشاكل كبيرة، لارتفاع أسعار السماعات، وعدم توافرها.



• طلب إحاطة بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور السيارات بطريق السويس



تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزيري وزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات بطريق السويس.



• برلماني يحذر من انتشار الكمامات والمطهرات المغشوشة



تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، بشأن ظهور كمامات ومطهرات مجهولة المصدر وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة؛ لمواجهة الإقبال على الطلب الذي ظهر مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا.



