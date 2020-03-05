اليونسكو: فيروس كورونا يحرم 300 مليون طالب من التعليم





قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مساء اليوم الخميس، إن "هناك ما يقارب 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون في منازلهم لأسابيع، بسبب إغلاق السلطات للمدارس بأكثر من 12 دولة وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.





هذا وانتشر فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية إلى نحو 80 دولة، وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 3200 شخص.





وأغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات، في وقت سابق من اليوم، حتى يوم 15 مارس على الأقل وشجعت على التعليم الإلكتروني في إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى في أكثر دول أوروبا تضررًا من الفيروس.





وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي : إن "مدى وسرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلا، فإنه قد يهدد الحق في التعليم".





وكانت الصين قبل أسبوعين فقط البلد الوحيد، الذي كان إغلاق المدارس فيه إلزاميًا.





وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: إن "تسع دول أخرى أغلقت مدارس في بعض المناطق لديها، وإذا أمرت هذه الدول أيضا بإغلاق جميع المدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين سيُمنعون مؤقتا من ارتياد المدارس".



