osman 13 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 كاملة ومترجمة على قناة الفجر العارضة للمؤسس عثمان الليلة

قيامة عثمان الحلقة 13، مسلسل قيامة عثمان يعتبر الجزء الثاني من قيامة أرطغرل، المسلسل يحمل أسم المؤسس عثمان أيضا بسبب تأسيس عثمان لإمبراطوريته الخاص في أحداث المسلسل، المسلسل درامي تركي، حقق نجاح مبهر خلال أول ثلاثة عشر حلقة فقط من أحداث المسلسل، مدة الحلقة الواحدة من المسلسل تتخطي الساعتين، يتم إذاعة حلقة واحدة فقط إسبوعيا تكون يوم الأربعاء اليوم، وتذاع الحلقة الآن عبر قناة atv التركية الموجودة على قمر النايل سات مجاناً ولكن بدون ترجمة، لمشاهدة الحلقة مترجمة عليك الإنتظار حتى نهاية الحلقة وترجمتها على موقع قصة عشق في منتصف الليل ومشاهدة الحلقة 13 من قيامة عثمان مترجمة.









الحلقة 13 من قيامة عثمان تعرض الآن





حلقات مسلسل قيامة عثمان تعرض يوم الأربعاء فقط الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، الساعة السابعة بتوقيت مصر، الحلقة تعرض الآن مباشر عبر قناة atv، نسب المشاهدة على المسلسل مرتفعة جدا بسبب ربط أحداث المسلسل بالمسلسل الشهير قيامة أرطغرل وأيضا لأن عثمان هو الأبن الثالث والأصغر لأطغرل وجاء ليكمل مسيرة أبوه، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي بالتحديد للدولة العثمانية، مسلسل قيامة عثمان تشويقي بين شخصيات المسلسل وابطاله وهم: بوراك أوزجيفيت وصاروخان هونيل وإسماعيل حقي أورون وأوزجه تورار ونور الدين سونماز، المسلسل يضم طاقم تمثيل ضخم بخلاف الكثير من الممثلين المشاهير الذي إنتهي دورهم بمقتلهم داخل أحداث المسلسل مثل سرحان أونات وشخصيته آي پارس.









تردد قناة atv التركية





تردد قناة atv التركية وهي القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل التركي قيامة عثمان على قمر النايل سات جاء كالأتي: 10796، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، القناة تذيع الحلقة بدون ترجمة كما أن القناة تم بإذاعة برومو تشويقي للحلقة القادمة بعد نهاية كل حلقة.





هذا وقد اعلن منذ قليل فى تمام الثانية عشر مساء حسب توقيت القاهرة عن ترجمة الحقلة الثالثة عشر فى حلقة احتلت الترند فى تركيا واحتلالة المراتب الاولي حتى الان فى نسب المشاهدات، حيث تجاوزت نسبة المشاهدات الخاص بالحلقة بالبث المباشر الذى جاء علي اليوتيوب الى 2 مليون مشاهد حول العالم، لنستمر معكم فى رصد كافة المستجدات هو هذا المسلسل من خلال مقالة سنتابعها معكم علي مدار يومي.









اهم احداث الحلقة 13 من مسلسل قيامة عثمان





هذا وشهدت الحلقة العديد من الاحداث الشيقة من ضمنها وقوع بالا فى فخ المغول مصابة خلال زيارتها لسيلجان هاتون لتسليمها بعض الاغراض الخاصة لباتور الذى سيخون عثمان عقب سرقتة قوانين جنكيز خان لضمان حياتة من قمع المغول، هذا وشهدت الحلقة كذلك عودة سلفادور فى عودة كانت بمثابة الصدمة علي الزعماء الذين قد تدخلو للحال لقتلة الا تدخل عثمان واخبارهم بخطته.









تفاصيل قيامة عثمان الحلقة 13





ظهر في العرض الاول من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 بعض الاحداث المثيرة والغير متوقعة، لذا سوف نقوم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية بنقل كافة التفاصيل حول الحلقة الثالثة عشر من مسلسل قيامة عثمان، فشهدت هذه الحلقة رسم مخطط من عثمان ورفاقه للدخول بين المغول وأخذ قوانين جنكيز خان من بلغاي وقد تم بالفعل وقام عثمان ورفاقه بأخذ القوانين واستطاعو الهروب من يد المغول بخطه محكمه، كما شهدت أيضاً سقوط بالا في كمين المغول اثناء ذهابها الى عثمان وباتور وحدث ذلك بخيانة ام باتور لسيلجان وتسلميها للمغول مقابل حفظ سلامة ابنها، كما ظهر ايضا الصديق” سلفادور سابقاً ” وقام بامسي ورفاق عثمان بمحاولة لقتلة ولكن جاء عثمان في الوقت المناسب لينقذه من يدهم، كما قام باتور بخيانة عثمان وسرق قوانين جنكيز خان من الصندوق وذهب الى كايي ليعطيها لاباه دويندار والذي اصبح سيد الراية لبلغاي، وعلم عثمان بهذا الحدث وذهب الى كايي لمحاسبة باتور لفعلته، ولكن سقط عثمان امام باتور بسهام الجنود، الى المزيد من الاحداث المشوقة والمثيرة من مسلسل قيامة عثمان 14 الحلقة القادمة، تابعونا بوابة الفجر الإلكترونية لمعرفة كافة التفاصيل حول حلقات المؤسس عثمان بن ارطغرل، ويذاع العرض الثاني من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 اليوم على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية.



