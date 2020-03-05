"أبو شقة" يعين نجلته مساعدًا لرئيس حزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين نجلته الدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون التخطيط والمتابعة.



الدكتورة أميرة أبو شقة هي منسق عام مبادرات "الوفد مع الناس" و"الوفد مع المرأة"، التي انتشرت في جميع ربوع البلاد وحظيت بإعجاب الشارع المصري.



وحصلت "أبو شقة" على عدة شهادات جامعية، منها: ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة MSA، وتدْرس حاليًا في الصف الثالث بكلية الحقوق جامعة القاهرة.



وتدرجت "أبو شقة" في المناصب الجامعية حتى وصلت لمدرس مساعد في الاقتصاد والإحصاء بجامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة MSA.



وفي المجال الرياضي، حصلت "أبو شقة" على لقب بطلة مصر وإفريقيا في رماية الخرطوش، ووسام الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدرجة الثانية.