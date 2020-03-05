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سامسونج تكشف عن السماعات اللاسلكية Galaxy Buds بلس في السعودية

الخميس 05/مارس/2020 - 05:20 م
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Galaxy Buds بلس
Galaxy Buds بلس
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أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الكشف عن سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds بلس في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بعد أقل من شهر على الكشف عنها في مؤتمرها.

وتعتبر Galaxy Buds بلس الجيل التالي من السماعات اللاسلكية التي تطورها الشركة لتضم تقنيات متطورة للسماعات والميكروفون، وبطارية أطول. كما تقدم تجربة صوتية مصممة بحسب تفضيلات المستخدم، بالإضافة لخيارات لاستخدام الخرائط والملاحة.

وأوضحت سامسونج، أن تصميم سماعات Galaxy Buds بلس الجديدة يستند إلى تجربة الأصوات اللاسلكية الاستثنائية التي تقدمها سماعات Galaxy Buds، حيث تقدم هذه السماعات الجديدة للمستخدمين واحدة من أفضل تجارب الاستماع من ناحية الجودة والراحة.

تعمل السماعة مع نظام صوت AKG، الذي يساعد في تقديم تجربة صوت مميزة للمستخدمين أثناء التنقل، مع جودة أعلى من الجيل السابق. وهي مجهزة كذلك بنظام صوتي مزدوج ثنائي الاتجاهات، يكمله مكبر صوت إضافي للأصوات عالية التردد ومكبر آخر للأصوات منخفضة التردد، للمساعدة في توازن الصوت.

وتحتوي Galaxy Buds بلس على ثلاثة ميكروفونات: ميكروفون داخلي واثنان خارجيان للمساعدة في إجراء مكالمات بشكل مميز. حيث تعمل الميكروفونات الخارجية على ضبط الصوت والتحكم في الضوضاء الموجودة في الخلفية ليكون صوت المستخدم أكثر وضوحًا.

وتقدم السماعة أيضًا تقنية Ambient Sound للمساعدة في التحكم بالأصوات المحيطة بالمكان ودرجة سماعهم عندما يتطلب الأمر، وذلك عبر الاختيار من بين مجموعة من الإعدادات الجديدة التي تشمل مستويات صوت منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وفائقة الارتفاع.

بطارية قوية من سامسونج
مع إطلاق السماعة الجديدة، قررت سامسونج العمل على بطارية أفضل لتحسين تجربة المستخدمين بدلًا من التركيز على مزايا كثيرة إضافية، وقد أضافت بطارية بقدرة 85 مللي أمبير.

وتقدم بطارية Galaxy Buds بلس مدة عمل تصل 11 ساعة عمل في الشحنة الواحدة، كما يمكن للمستخدمين الحصول على 11 ساعة إضافية من خلال وضع السماعات في الحافظة اللاسلكية الخاصة بها والتي تبلغ قدرتها 270 مللي أمبير. كما تتمتع السماعة بقدرات الشحن السريع للمستخدمين تشغيل السماعات لمدة 60 دقيقة من خلال شحنها لمدة 3 دقائق فقط، سواء عبر كابل الشحن أو باستخدام الشحن اللاسلكي أو الشحن من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا Wireless Powershare.

تتيح السماعة التحكم بها بسهولة ودون الحاجة لاستخدام الهاتف، كما توفر فرصة العمل مع تطبيقات مثل سبوتيفاي من عن بعد من خلال الضغط المطول على الزر الجانبي.

وتتيح السماعة للمستخدمين أيضًا الربط مع عدة أجهزة، حيث بمجرد اقترانها بهواتف “جالاكسي”، تتوافق Galaxy Buds بلس بشكل تلقائي مع جميع الأجهزة المرتبطة بنفس حساب سامسونج الموجود على الهاتف. كما تتيح السماعة فرصة وصلها مع أجهزة iOS وهي الأجهزة الخاصة بشركة آبل.
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الكلمات المفتاحية

سامسونج تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Galaxy Buds بلس

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