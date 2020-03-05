البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، بعد إعلان كاليفورنيا حالة الطوارئ بعد وفاة شخص وإصابة أكثر من 53 حالة.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنقضي بأقل من التوقعات، بينما ارتفعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات.





وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق على تمويل طارئ بأكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة تفشي الكورونا.





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3 بالمائة ليسجل 26419 نقطة.





وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 3062.2 نقطة.





وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 2 بالمائة ليسجل 8852 نقطة.





وخسر المؤشر الرئيسي للدولار نحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 96.932.