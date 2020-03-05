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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الخارجية البريطاني

الخميس 05/مارس/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل الأستاذ الدكتور عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وعقد الجانبان بعد الاستقبال، جلسة مشاورات سياسية تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بجانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

هذا وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الخارجية البريطاني الشؤون الخارجية الخارجية البريطانية

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