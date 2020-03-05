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لبنان: إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة قادمة من بريطانيا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا للبنانية قادمة من بريطانيا وعدد الحالات يرتفع إلى 16.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خاصة في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا، وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.

وعززت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

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الكلمات المفتاحية

مواطنة لبنان بريطانيا الصحة اصابة

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