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إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.

قال جمعة إن القرار يأتي ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر.

ووقع برتوكول إضافي جديد بين الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بهذا البروتوكول الإضافي الجديد تكون قد أسهمت في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي من باب البر.
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مصر رقم قومي بطاقة اخبار

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