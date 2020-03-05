استغلال تركيا لملف اللاجئين يثير غضب الاتحاد الأوروبي (فيديو)





أبدى سفراء الاتحاد الأوروبي غضبهم من سماح تركيا بتجمع المهاجرين غير الشرعيين على حدود اليونان، واستغلال أزمتهم للحصول على مكاسب من أوروبا.





وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان لوزراء داخليته، على " رفضه الشديد لاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية"، وعلاقة الاتحاد مع تركيا متوترة بالفعل بسبب مشاكل تركيا الداخلية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وأعمال التنقيب التي تنفذها تركيا قبالة قبرص، وفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





ويشكو الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان من بطء وصول الأموال، التي وعد بها الاتحاد الأوروبي للمهاجرين وتسليم الاتحاد الأموال للمنظمات الإغاثية وليس لموازنة الدولة التركية.





هذا ولم يتدخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بقوة إلى جانب الشريك التركي، بعد أن قتلت الجيش السوري جنوداً أتراك في ضربة جوية، فكيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الابتزاز التركي لملف اللاجئين؟



