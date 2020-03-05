الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 162
ويذكر أن أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة أمريكيين اثنين بفيروس "كورونا الجديد"، في ثاني حالة عدوى بين البشر في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مصابا.
وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن السلطات أكدت إصابة اثنين آخرين من الأمريكيين، زوج وزوجة، بالفيروس في وقت متأخر الأحد، ليسجلا الحالتين العاشرة والحادية عشرة في البلاد على التوالي.
وأوضحت أن الزوج سافر مؤخرًا من مقاطعة سان بينيتو، بولاية كاليفورنيا إلى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ونقل على ما يبدو المرض إلى زوجته، التي لم تذهب إلى الصين.
وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.
وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.