وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية



وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية في وضع مشروع قانون الفضاء المصري، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي من كافة الجهات المختصة.



ووجه عبد الغفار بضرورة تقديم مقترح لوضع قاعدة بيانات تتضمن كافة التجهيزات والمعامل البحثية والكوادر العلمية بمختلف الجهات، بحيث يتم الاستفادة منها فى تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في مجال الفضاء سواء فيما يتعلق بإرسال بعثات علمية في هذه التخصصات وغيرها من المهام بما يسهم في تحقيق أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة خلال المرحلة المستقبلية.



وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد القوصي إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع الهيكل التنظيمي للوكالة، وكذلك برنامج الفضاء الوطني في شكله النهائي، موضحًا أنه تم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن قمر التنمية الأفريقي، مضيفا أنه تم عرض برنامج الفضاء الوطني على الوزارات والمهتمين بمجال الفضاء في مصر من خلال ورشة عمل لإبداء الرأي وعرض الشكل النهائي على مجلس الإدارة.



ووافق المجلس، على الهيكل التنظيمي المقترح لوكالة الفضاء المصرية والإدارات التابعة له.





وكما وافق المجلس أيضا على نقل تبعية برنامج الفضاء المصري الملحق بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لوكالة الفضاء المصرية، تمهيدا لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.



وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الفضاء المصري تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة.



وناقش المجلس مشروع الموازنة المقترح للعام 2020/2021، وتوزيعها على مختلف المحاور، ومنها: بناء القدرات الذاتية البشرية ونشرعلوم وثقافة الفضاء، تطوير محطات الاستقبال من معدات وبرمجيات، واستشكاف الفضاء، والعلاقات والتعاون الدولى، والمنشآت والمباني.



وأحيط المجلس علما ببعض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية منها: تنظيم ورشة عمل لعرض برنامج الفضاء المصري على الجهات المعنية، ويوم الفضاء المصري، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الفرنسية، وتدريب مدارس STEM حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تدريب 3 مدارس بحيث يتم تدريب 20 طالب بكل مدرسة، ومبادرة المجلس الأعلى للجامعات والخاص بأن تقوم كل جامعة بتنفيذ مشروع قمر من نوع كيوب سات، وتم عقد اجتماع مع عدد من ممثلي الجامعات لمناقشة آلية التنفيذ وهي: عين شمس، المنصورة، المنيا، حلوان، بنها، الأزهر.



وكما أحيط المجلس علما أيضا بمشروع قمر التنمية الأفريقي والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الخاصة بالغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والظواهر المتعلقة بها وتأثيرها على دول القارة الإفريقية، حيث سيتم عقد برنامج تدريبي في يونيو ويوليو2020 بالوكالة لتدريب 20 متدربا من الدول الأفريقية المشاركة بالمشروع.

ترأس دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.