عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

قال محمد يوسف، عميد سابق بالمخابرات المصرية: إن الإرهابي هشام عشماوي، كان ضابط بالقوات المسلحة والتحق بالخدمة عام 1996 كأحد طلاب الكلية الحربية وأنهى خدمته عام 2000، بعد أن أثيرت نحوه بعض الشكوك نتيجة تناوله بعض الأفكار الدينية المتطرفة في حضرة زملائه.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه تم توجيه عشماوي عدة مرات بعدم الخوض في هذا، والتأكيد على أن القوات المسلحة بعيدة تمامًا عن أي أفكار دينية أو توجهات دينية وحزبية، ولها عقيدة واحدة خاصة بالدولة، ولم يرتدع، وتم إقصاءه من القوات المسلحة.



وأوضح أن هشام عشماوي تم استقطابه من العديد من الجماعات الدينية المتطرفة، وكان لديه ارتباط وجداني بتنظيم القاعدة، وتولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، مشددًا على أن عشماوي كان ضالع في العديد من العمليات الإرهابية التي تمت في مصر منذ عام 2014، ثم تسلل إلى ليبيا وعمل تحت مظلة أنصار الشريعة وكان مؤسس لحركة المرابطون التي تنتمي فكريًا ووجدانيًا بتنظيم القاعدة.

