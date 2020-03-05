Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم التسمية قبل الوضوء.. واجب أم سُنة؟

الخميس 05/مارس/2020 - 03:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية مفاداه "ما حكم التسمية قبل الوضوء؟، وجاء الرد من لجنة الفتوى على النحو التالي:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن القول المفتي به هو قول الجمهور بأن التسمية سُنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسمّ فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 17 ساعة

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ ساعة الا ربع

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل نجمه الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status