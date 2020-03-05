حكم التسمية قبل الوضوء.. واجب أم سُنة؟

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية مفاداه "ما حكم التسمية قبل الوضوء؟، وجاء الرد من لجنة الفتوى على النحو التالي:





القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.





القول الثاني: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.





وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن القول المفتي به هو قول الجمهور بأن التسمية سُنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسمّ فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.