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بعد اكتشاف الحالة الثالثة.. جهود "الصحة" لتماثل المصابين بكورونا للشفاء

الخميس 05/مارس/2020 - 03:53 م
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بوابة الفجر
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في الوقت الذي اكتشفت وزارة الصحة، الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا القاتل، في مصر، لمواطن عائد من الخارج، فقد بذلت وزارة الصحة، كل ما بوسعها، لتقديم كافة سبل الرعاية في الحجر الصحي، للمصابين حتى التماثل للشفاء.

الحالة الثالثة المصابة بكورونا 
وبعد إجراء المتابعة الدورية للحالتين المصابة بفيروس كورونا في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.

وكانت الحالة المكتشفة لعائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر، ظهرت عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية، حيث قامت وزارة الصحة، بنقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الحالة الأولى
وفي إطار رفع حالة الطوارئ، تحسبا لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا، اكتشفت وزارة الصحة، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، حيث وضع داخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حتى تماثل للشفاء، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، بعد التأكد من شفاءه التام.
وكانت وزارة الصحة، نقلت الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا، وتابعت الحالة الصحية لذلك الشخص المصاب مستقرة تمامًا.

الحالة الثانية
أما الحالة الثانية التي اكتشفت في مصر، كانت لشخص أجنبي وبمجرد اكتشافه، تلقى الرعاية الصحية الكاملة على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.

وكانت الحالة الثانية المصابة لشخص أجنبي كندى الجنسية يبلغ من العمر 53 سنة خبير بأحد شركات البترول قادم من كندا ترانزيت ألمانيا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى العزل بالنجيلة بسيارة إسعاف مجهزة ذاتية التعقيم حتى يظل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أن يخضع للملاحظة الدقيقة مع إجراء التحاليل الطبية اللآزمة حتى تمام التأكد من سلبية العينة.
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