بعد اكتشاف الحالة الثالثة.. جهود "الصحة" لتماثل المصابين بكورونا للشفاء

في الوقت الذي اكتشفت وزارة الصحة، الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا القاتل، في مصر، لمواطن عائد من الخارج، فقد بذلت وزارة الصحة، كل ما بوسعها، لتقديم كافة سبل الرعاية في الحجر الصحي، للمصابين حتى التماثل للشفاء.





الحالة الثالثة المصابة بكورونا

وبعد إجراء المتابعة الدورية للحالتين المصابة بفيروس كورونا في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.





وكانت الحالة المكتشفة لعائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر، ظهرت عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية، حيث قامت وزارة الصحة، بنقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





الحالة الأولى

وفي إطار رفع حالة الطوارئ، تحسبا لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا، اكتشفت وزارة الصحة، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، حيث وضع داخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حتى تماثل للشفاء، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، بعد التأكد من شفاءه التام.