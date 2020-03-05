أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

تستكمل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها حول واقعة دهس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي لشاب بسيارته، بشارع النيل بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، بعدما رصدت كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الحادث اصطدام سيارة لاعب نادي الأهلي بالشاب المصاب، وفره هاربًا.



وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه لم يتم القبض على صالح جمعة، لاعب نادي الأهلي، على خلفية اتهامه بإصابة شاب إثر صدمه بسيارته، موضحا إلى أن أحد الشهود على الحادث، هو من أخبره بأن السيارة المتسببة في الحادث قيادة صالح جمعة، مبينا أنه بفحص اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها خاصة بشقيقه عبد الله جمعة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من مستشفى مصر الدولي، بوصول شاب ثلاثيني العمر، يعمل بمركز سياحي، بشارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة، وانتقل الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، فضلا عن سماع أقوال المصاب الذي أفاد بأن أحد شهود العيان أخبره بأن قائد السيارة المتسببة في الحادث قيادة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وحسبما أفاد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات إلى الفجر، بأن الواقعة بلاغا ورد من شاب لقسم شرطة الجيزة، يتهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ولم يُستمع إلى أقواله حول الواقعة، فضلا عن عدم ضبط السيارة المتسببة في الحادث.