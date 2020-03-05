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خبير أمني عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي: نهاية كل خائن

الخميس 05/مارس/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور، إن تنفيذ حكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، هو نهاية كل خائن يحاول أن يمس رموز الدولة.

وأضاف "طعيمة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إعدام عشماوي، رسالة لكل خائن يحاول ضرب استقرار البلد، والتأكيد على أن الحرب ضد مصر وأرواح الشهداء ليست هي الدين.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور، أننا نعيش أزهى عصور الدولة المصرية من حيث الاستقرار والقضاء على الإرهاب، رغم وجود بعض العمليات الإرهابية.
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سعيد طعيمة اعدام هشام عشماوي اعدام عشماوي

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