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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم اليوم الخميس 5 مارس 2020

الخميس 05/مارس/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-3-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وجاءت أسلعار في البنوك اليوم على النحو التالي:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15  جنيه للشراء
4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14  جنيه للشراء.
4.17  جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.14  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.12  جنيه للشراء
4.18  جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.14  جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
4.13 جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
4.08 جنيه للشراء.
4.02 جنيه للبيع.

 
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