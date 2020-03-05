قطع الكهرباء عن 3 مناطق سكنية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق سكنية بمدينة بني سويف، هي: "عزبة بلبل، والشبان المسلمين، وخلف مديرية الطب البيطري"، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهر يوم السبت القادم 7 مارس الجاري، لإجراء الصيانة الدورية لمغذي التشييد والبناء الذي يخدم تلك المناطق.





وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم الخميس: أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا الإجراء نظرًا لعمل الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.





وناشدت المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة إنقطاع التيار.

