Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطع الكهرباء عن 3 مناطق سكنية في بني سويف

الخميس 05/مارس/2020 - 03:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق سكنية بمدينة بني سويف، هي: "عزبة بلبل، والشبان المسلمين، وخلف مديرية الطب البيطري"، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهر يوم السبت القادم 7 مارس الجاري، لإجراء الصيانة الدورية لمغذي التشييد والبناء الذي يخدم تلك المناطق.

وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم الخميس: أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا الإجراء نظرًا لعمل الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.

وناشدت المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة إنقطاع التيار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مديرية امن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف كهرباء بني سويف حوادث بني سويف جامعة بني سويف أخبار بني سويف اليوم

أخبار تهمك

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل نجمه الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ ساعة و نصف

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

فصل التيار الكهربائي عن 6 أكشاك بمناطق وخدمية في مدينة بني سويف

تحرير 13 محضر في حملة تموينية على المخابز البلدية بمدينة بني سويف

تحرير 19 محضرا في حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بني سويف

"صحة بني سويف" تكثف حملاتها على الكافتيريات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

"حماية المستهلك" تداهم أسواق بني سويف وتحرر 40 محضرًا تموينيًا

تفتيش مفاجئ.. ضبط مخالفات جسيمة بالمخابز البلدية في بني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status