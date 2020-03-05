أبرزها شاشات الهواتف الذكية.. 3 أشياء تستخدمها يوميًا.. تنقل فيروس الكورونا

مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، والذي يصيب الأنسان للمرة الآولى، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق رذاذ شخص مصاب عندما يتحدث أو يسعل أو يعطس.



وفيما تستعرض "الفجر" أهم الأشياء التي تستخدمها يوميا وتنقل فيروس الكورونا:





البصمة الالكترونية:

تعتمد عليها معظم الشركات، لإثبات حضور وإنصراف الموظفين، فيتسبب في نقل العدوى بين موظفي الشركات، في حالة لمس أحد العاملين المصابين لأنفه، ثم لمسه لجهاز البصمة، لذلك بعض الشركات لوقف جهاز البصمة الإلكترونية، واستبدله بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والإنصراف.





وعن طرق الوقاية غسل اليدين قبل وبعد استخدام البصمة بالماء والصابون، لتجنب الإصابة، تجنب لمس الأنف والفم، لأنها من أجزاء الجسم التي تؤدي إلى سرعة الإصابة بالأمراض المعدية.



الهواتف الذكية:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: أن شاشات الهواتف الذكية تتعرض للتلوث بفيروس كورونا في المناطق المعروفة بكثرة المصابين بالمرض وذلك عن طريق السعال والعطس، حيث قدرة شاشات الهواتف الملوثة بفيروس كورونا على استمرارية حمل الفيروس لمدة أسابيع، ونقله لكل من يلمسها، لذلك ينبغي ضرورة مسح الشاشات مرتين يوميا باستخدام مناديل معقمة بالكحول، وغسل اليدين بعد استخدام الهاتف وتجنب لمس الأنف والفم.



النقود

ينتقل فيروس الكورونا علميا عبر لمس النقود وتداولها بين الأشخاص، لأن المصاب بالفيروس قادر على نقل العدوى للأموال نتيجة العطس أو الكحة، اذ ينبغي المحافظة على نظافة اليدين وتعقيمها بعد لمس النقود (النقد) خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في هذا المجال.



"كوفيد19 " أو ما يعرف باسم فيروس الكورونا، أصبح بمثابة الشبح الأسود، الذي يثير حالة من الذعر في معظم الدول، بسبب تزايد أعداد المصابين بيه يوميا، إذ يعد