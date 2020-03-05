ارتفاع جديد في سعر الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع في سوق الصاغة المحلى في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2020 وذلك بعدما شهد مستويات منخفضة خلال تعاملات اليومين الماضيين في السوق المحلي، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 717 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو614 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 817 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب 5720 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 7.8 دولارات







