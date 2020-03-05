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أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الخميس 05/مارس/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن هناك فرص تساقط الأمطار المتوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطقة متفرقة من السواحل الشمالية، تصل خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة، وهناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
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الكلمات المفتاحية

رياح امطار اﻻرصاد

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