وزير القوى العاملة يفتتح معرضا لتسويق المنتجات

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، المعرض السنوي لتسويق منتجات القطاع العام والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يقام بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، ويستمر حتى الخميس المقبل، وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة بالوزارة.





وقال "سعفان": إن المعرض يأتي انطلاقاً من دور الوزارة للمساهمة في تشجيع الشركات والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.





وأكد أهمية عنصر التسويق للمعروضات، خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة، مشيدًا بجودتها وأسعارها.





واقترح أن تكون هناك آلية لتوفير هذه المنتجات للموظفين طوال العام، فضلا عن أن يكون هناك معارض تسهم في انتشارها بشكل أكبر.





وفي أثناء تفقده جانب المشروعات الصغيرة، اطمأن الوزير على احتياجات الشباب والمعوقات التي تقف في سبيل توسعة مشروعاتهم، مؤكدًا أنه على استعداد للمساهمة في تذليل أي منها.



