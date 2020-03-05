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وزير القوى العاملة يفتتح معرضا لتسويق المنتجات

الخميس 05/مارس/2020 - 02:25 م
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الوزير
الوزير
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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، المعرض السنوي لتسويق منتجات القطاع العام والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يقام بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، ويستمر حتى الخميس المقبل، وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال "سعفان": إن المعرض يأتي انطلاقاً من دور الوزارة للمساهمة في تشجيع الشركات والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأكد أهمية عنصر التسويق للمعروضات، خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة، مشيدًا بجودتها وأسعارها.

واقترح أن تكون هناك آلية لتوفير هذه المنتجات للموظفين طوال العام، فضلا عن أن يكون هناك معارض تسهم في انتشارها بشكل أكبر.

وفي أثناء تفقده جانب المشروعات الصغيرة، اطمأن الوزير على احتياجات الشباب والمعوقات التي تقف في سبيل توسعة مشروعاتهم، مؤكدًا أنه على استعداد للمساهمة في تذليل أي منها.

وأشار إلى إمكانية تعاون العارضين من الشباب والمرأة المعيلة مع جهاز تنمية المشروعات، للقيام بتحويل المشروعات المنزلية إلى مشروعات صغيرة، وموجها العارضين من أصحاب الحرف اليدوية بأهمية تدريب أفراد آخرين لتوسيع المشروع والحفاظ على الحرفة من الاندثار.

وأوضح أنه سيقوم بالتواصل مع محافظ القاهرة للتنسيق في إمكانية إقامة معرض دائم أو دوري، لمساعدتهم في التسويق على نطاق أكبر، فضلا عن التواصل مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تحويل التشغيل بالمنزل إلى ورش أو مصانع صغيرة.

ووجه "سعفان" بمد فترة المعرض عن المدة المقررة لخدمة العاملين بالوزارة، وإعطاء فرصة أكبر لتسويق المنتجات.

وشاركت في المعرض بعض المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وافق الوزير على انضمامها و6 شركات أخرى ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجمعيتين أهليتين.
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