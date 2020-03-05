مدير مركز تطوير المناهج: وزير التعليم يعطي اهتماما لذوي القدرات الخاصة

قالت الدكتور نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، إن الخطوة الأولى في تطوير المناهج كانت في بداية عام ٢٠١٧.





وأشارت إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقي قد أصدر تعليمات بأن يشمل التطوير طلاب ذوي القدرات الخاصة ضمن النظام التعليمي الجديد.





وأكدت نوال شلبي في كلمتها بمؤتمر لوزارة التربية والتعليم: أن اليونسيف مؤمنة بالدمج في ذوي القدرات الخاصة.



