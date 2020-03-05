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رد فعل قوي لنجل الشهيد أحمد المنسي عقب إعدام هشام عشماوي
الخميس 05/مارس/2020 - 01:07 م
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رقية جمال
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أعربت منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أحمد المنسي، عن سعادتها بتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.
وقالت منار سليم: "جسمي قشعر ومش قادرة أوصف إحساسي ولا قادرة أصدق نفسي، ومش قادرة أوصف اللي جوايا بس مبسوطة ومرتاحة وحاسة الدنيا حلوة قوي".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جزءًا كبيرا من فرحتها هي ومعظم أهالي الشهداء، كان يوم القبض عليه، وبدأوا يطمأنوا ونار قلوبهم تبرد بمجرد القبض عليه ووصوله لمصر ذليلا.
وتابعت أن مصر بأكملها كانت سعيدة بالأمس، بتنفيذ حكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وأن ابنها حمزة عمره 11 عاما، وهو الوحيد الذي يعي ما يحدث بينما أشقائه ما زالوا صغارًا، وبمجرد عودتها من العمل أبلغته بالخبر وكان سعيد جدًا.
واختتمت بأن حمزة يريد أن يصبح ضابط صاعقة ليثأر لوالده أكثر.
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