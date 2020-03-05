رد فعل قوي لنجل الشهيد أحمد المنسي عقب إعدام هشام عشماوي

أعربت منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أحمد المنسي، عن سعادتها بتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.

وقالت منار سليم: "جسمي قشعر ومش قادرة أوصف إحساسي ولا قادرة أصدق نفسي، ومش قادرة أوصف اللي جوايا بس مبسوطة ومرتاحة وحاسة الدنيا حلوة قوي".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جزءًا كبيرا من فرحتها هي ومعظم أهالي الشهداء، كان يوم القبض عليه، وبدأوا يطمأنوا ونار قلوبهم تبرد بمجرد القبض عليه ووصوله لمصر ذليلا.



