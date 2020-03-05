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ارتفاع الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع استفادة أسواق المال من الإجراءات التي أخذها عدد من البنوك المركزية الرئيسية لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على النمو.

وكان المؤشر الأوروبي الرئيسي مرتفعا 0.6%، في مكاسب مطردة للمرة الأولى منذ التراجعات الحادة للسوق أواخر فبراير.

ويتوقع المحللون بقوة أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر نقاط أساس الأسبوع القادم، لينضم إلى مجلس الاحتياطي الأمريكي ونظرائه في كندا وأستراليا.

لكن مكاسب الأسهم في لندن لم تزد على 0.06 % مع قول أندرو بيلي المحافظ الجديد لبنك إنجلترا المركزي إنه ينبغي انتظار مزيد من الوضوح بخصوص الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس قبل أخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم كونتننتال الألمانية لإطارات السيارات 6.7 % بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية 1.2 مليار يورو (1.34 مليار دولار) في 2019، حيث تأثرت بتباطؤ عالمي في الطلب على السيارات.

 وارتفع سهم ميرك للعلوم والتكنولوجيا 4.6 بالمئة بعد أن توقعت نموا "قويا" للأرباح الأساسية في 2020.

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