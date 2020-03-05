حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 6/3/2020 في مصر وبعض المدن والبلدان العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيانها الصادر اليوم عبر موقعها الإلكتروني، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر وبعض المدن والمحافظات.





حالة الطقس غدًا الجمعة





وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد غدًا الجمعة الموافق 6/3/2020، طقسًا مائلا للحرارة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .





درجات الحرارة وحالة الطقس





وقالت الهيئة: "الطقس غدًا الجمعة على السواحل الشمالية الغربية سيكون دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شوائب عالقة نهارًا علي بعض المناطق، والرياح معتدلة.





حالة الطقس الجمعة





وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





درجات الحرارة





وتابعت الهيئة: "يشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح معتدلة، وشبورة صباحا على بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة".





درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:







