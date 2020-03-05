عاجل.. حقيقة إلغاء مولد السيدة زينب بسبب كورونا

تحتفل الطرق الصوفية في مصر، بمولد السيدة زينب الموافق، كل يوم 24 من شهر مارس، من كل عام.





وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية: إن هناك أنباء ترددت حول إلغاء الاحتفال هذا العام بمولد السيدة زينب، لكن الحكومة لا زالت تبحث في القرار، خاصة وقد منعت الاحتفالات وقت أنفلونزا الطيور والخنازير سابقا، ولو تفاقم المرض يفضل إلغاء الاحتفالات.





وتحتفل مدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بمولد سيدي شبل الأسود بحضور مسئولي وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية، والذي يحضره نحو مليون شخص من رواد المولد سنويا من جميع محافظات الجمهورية.



