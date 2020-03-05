Da3m Masr دعم مصر | رابط مباشر وسريع لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل Phone Number





يواصل موقع Da3m Masr دعم مصر استقبال طلبات حاملي البطاقات التموينية التي تتعلق بتحديث البيانات التموينية وتسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة والمسجل ببطاقته أو رقم تابع لشخص مستفيد من البطاقة بشرط أن يكون الرقم مسجل.





التحديث عبر Da3m Masr دعم مصر





وطالبت وزارة التموين والتجارة الخارجية حاملي البطاقات التموينية بضرورة تحديث بطاقاتهم عبر موقع Da3m Masr دعم مصر لضمان استمرار تواصل الوزارة مع مستحقي الدعم التمويني.





الإقبال على Da3m Masr دعم مصر





وشهد موقع Da3m Masr دعم مصر إقبالًا كبيرًا من قبل حاملي البطاقة التموينية للتسجيل ووضع رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة، أو التابع لأحد المستفيدين، شريطة أن يكون مسجلًا.





ضرورة الدخول إلى Da3m Masr دعم مصر





وأرسلت وزارة التموين رسائل للمواطنين على "بون" صرف الحصص التموينية تطالب بتحديث بطاقة التموين ووضع رقم الهاتف الذي يخص صاحب البطاقة ومسجل باسمه في شركة الاتصالات التابعة لها، من خلال موقع Da3m Masr دعم مصر.





حقيقة العطل الفني في Da3m Masr دعم مصر





وأكدت الوزارة على استمرار استقبال طلبات حاملي البطاقات التموينين عبر موقع Da3m Masr دعم مصر نافيةً ما تردد عن وجود عطل فني، منع مستحقي الدعم من الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة.





كيفية تسجيل رقم المحمول عبر موقع Da3m Masr دعم مصر:





- البحث على "جوجل" عن "دعم مصر"، للدخول إلى الموقع أو من خلال الضغط " هنا ".





- الضغط على سجل موبايلك.





- إدخال البيانات المطلوبة من رقم البطاقة والرقم القومي.





- تحديد المحافظة التابع لها حامل البطاقة التموينية.





- اختيار عرض.





- تظهر بياناتك، فقم بإدخال رقم المحمول المسجل بالاسم.





- اضغط تأكيد وحفظ.





Da3m Masr دعم مصر | رابط مباشر وسريع لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل Phone Number











