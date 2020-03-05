Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع سعر الذهب العالمي بفعل تنامي عمليات الشراء

الخميس 05/مارس/2020 - 12:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع الذهب العالمى اليوم الخميس، بفعل عمليات شراء طلبا للأمان تغذيها المخاوف حيال فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن ارتفاعا في أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1638.70 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1639.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق في سي.إن.سي ماركتس، "عندما نرى دعما للذهب والدولار معا، فهو مؤشر على رغبة في الملاذ الآمن من المستثمرين."

وتعافى الدولار من تراجعاته الحديثة، مستمدا الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية يوم الأربعاء.

وتدعم الذهب غير المدر للعائد من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الوباء.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم، مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية الليلة الماضية عقب أداء قوي من جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي في حملة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مكارثي "إذا استمرت موجة صعود (الأسهم) هذه لثلاثة أيام أو أربعة، فقد تتعامل معها الأسواق كضوء أخضر على صعيد الأثر الاقتصادي للفيروس وقد نرى ضغطا على الذهب، الوضع شديد التقلب."

وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 1.9 % إلى 2527.21 دولار للأوقية.

وقال محللو بنك ايه.إن.زد في مذكرة "سلسلة إمداد قطاع السيارات ستتأثر بالفيروس كوفيد-19، لكن، صدمة الطلب هذه من المتوقع أن يكون أثرها محدودا على البلاديوم نظرا للعجز الهيكلي فيه، ونرى مجالا لمزيد من الانتكاسات عقب موجة الصعود في الآونة الأخيرة."

كان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات تراجع بما يصل إلى 13 % في 28 فبراير، عقب موجة صعود قياسي وصلت به إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في 27 فبراير شباط بسبب النقص الحاد في المعروض.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.20 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.2% ليسجل 871.10 دولار.

Advertisements

أخبار تهمك

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 5 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 17 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status