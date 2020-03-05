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مستشار وزيرة الصحة يزف بشرى لأهالي الأقصر وجنوب سيناء

الخميس 05/مارس/2020 - 12:08 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رقية جمال
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قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات: إنه مع إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، تم العمل على تغطية الأمراض والإجراءات والأدوية والتحاليل والإشاعات والعمليات بالمحافظة كافة ضمن المنظومة.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من بورسعيد، نستعد لإطلاق المنظومة بشكل تجريبي في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء خلال الشهر الجاري، بتطوير الوحدات والمستشفيات والمراكز قبل بدء التشغيل التجريبي، حتى تليق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا نعمل على بناء منظومة تأمين صحي تليق بالمواطن المصري، وتقديم الخطة الطبية بأفضل تسهيلات ممكنة.

وأورد أن حملة 100 مليون صحة التي تمثل المظلة الكبرى لجميع المبادرات الصحية التي تم إطلاقها والتي تعدت 12 مبادرة حتى الآن، وهي أكبر قاعدة بيانات تم تصميمها في تاريخ وزارة الصحة في مصر وكنت قد شرفت بتصميمها، حيث أننا أصبح لدينا بيانات طبية لأكثر من 68 مليون مواطن.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد الصحة التأمين الشامل

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