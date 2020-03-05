إندونيسيا تقيد دخول الزوار الأجانب من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية

صرح وزير الخارجية الإندونيسي، ريتنو مارسودي، اليوم الخميس، بأن إندونيسيا ستحظر دخول وعبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي ضربها فيروس كورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية خلال الـ 14 يومًا الماضية، بدءًا من 8 مارس.





ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، قال الوزير ريتنو مارسودي، إن المسافرين القادمين من أماكن أخرى في الدول الثلاث سيحتاجون إلى تقديم شهادة صادرة عن السلطات الصحية للإعلان عن صحتهم.





وأضاف "مارسودي" للصحفيين، أن الإندونيسيين العائدين إلى ديارهم من الدول الثلاث، وخاصة أولئك الذين سافروا إلى المناطق المنكوبة، سيواجهون أيضًا فحصًا صحيًا إضافيًا.





تتبع هذه الاجراءات حظرًا مماثلا على دخول وعبور الزوار من البر الرئيسي للصين للحد من انتشار الفيروس.



