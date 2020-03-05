جرائمه الكثيرة قادته إلى المحاكمة.. كيف يعتبر إعدام هشام عشماوي رسالة لكل الإرهابيين؟

أغلقت صفحة من الإرهاب الأسود، بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، إذ جاءت بمثابة رسالة للإرهابيين، بأن مصر تثأر لشهدائها.





رسالة للإرهابيين

يعتبر تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، رسالة للإرهابيين، بأن مصر لم ولن تترك حقها، فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم.



