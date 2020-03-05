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جرائمه الكثيرة قادته إلى المحاكمة.. كيف يعتبر إعدام هشام عشماوي رسالة لكل الإرهابيين؟
الخميس 05/مارس/2020 - 11:58 ص
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ياسمين مبروك
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أغلقت صفحة من الإرهاب الأسود، بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، إذ جاءت بمثابة رسالة للإرهابيين، بأن مصر تثأر لشهدائها.
رسالة للإرهابيين
يعتبر تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، رسالة للإرهابيين، بأن مصر لم ولن تترك حقها، فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم.
كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرب للقوات المسلحة، قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس الأربعاء، في الإرهابى هشام عشماوى طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم المدان بارتكابها.
رسالة للعالم
كما يعتبر تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي، رسالة للعالم أجمع بأن مصر لا تترك حقها لكل من يعبث بأمنها واستقرارها، حيث تقف الدولة المصرية، بكافة أجهزتها المعنية بكل حزم وقوة أمام هؤلاء الإرهابيين.
الثأر للشهداء
بمجرد تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي، انتابت مشاعر الفرحة، وجوه أهالي الشهداء، للثأر من أخطر إرهابي، لارتكابه نحو 54 جريمة إرهابية، وبإعدامه، أغلقت صفحة من الإرهاب الأسود.
وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، نشر صورة للإرهابي هشام عشماوي بالبدلة الحمراء "بدلة الإعدام"، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
جرائمه الإرهابية الكثيرة قادته إلى المحاكمة، حيث صدر بحق "عشماوي" في ديسمبر 2017، حكمًا غيابيًا بالإعدام رفقة 10 آخرين من قبل المحكمة العسكرية في قضية "أنصار بيت المقدس 3" التي تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية.
كما تم محاكمته في القضية المتهم فيها مع 212 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، أمام محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والتي حكمت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي.
وأخيرا أسدل الستار في قضايا الإرهابي هشام عشماوي، حيث أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أنه تم صباح أمس الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عشماوي.
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