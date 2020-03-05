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ضبط 9 متهمين في واقعة "حرب الشوارع" بنجع حمادي
الخميس 05/مارس/2020 - 11:53 ص
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بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط9 متهمين بحوزتهم زجاجات وشوم في ميدان الأوقاف بنجع حمادي.
البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمحيط ميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، استخدموا فيها زجاجات المولوتوف، دون وقوع إصابات.
على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، برئاسة المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على وحدتين سكنيتين وتعاملات مالية وتجارية، بين مجموعة من الأشخاص من قرية المصالحة بنجع حمادي وكوم البيجا بفرشوط، وتم السيطرة على الاشتباكات، وضبط 9 متهمين بحوزتهم زجاجات وشوم.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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