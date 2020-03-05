ضبط 9 متهمين في واقعة "حرب الشوارع" بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط9 متهمين بحوزتهم زجاجات وشوم في ميدان الأوقاف بنجع حمادي.

البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمحيط ميدان الأوقاف بمدينة نجع حمادي، استخدموا فيها زجاجات المولوتوف، دون وقوع إصابات.



