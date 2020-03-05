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دجاج مشوي بنكهة النعناع.. طريقة التحضير

الخميس 05/مارس/2020 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- الدجاج : دجاجة (كاملة غير مقطعة / منظفة)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- بشر الليمون : نصف ملعقة صغيرة
- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم ناعم)
- عصير الليمون : ربع كوب
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : ربع كوب
- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

طريقة التحضير
اخلطي اللبن الزبادي مع الملح والفلفل الأسود والثوم المهروس والبهارات المشكلة في طبق كبير.
أضيفي بشر الليمون والنعنع المفروم وزيت الزيتون وعصير الليمون واخلطي جيداً.
ضعي الدجاج في الطبق وغلفي من الداخل والخارج بالتتبيلة ثم غطي الطبق و اتركيه ليلة كاملة في الثلاجة.
أخرجي الطبق من الثلاجة وضعي الدجاجة مع التتبيلة في صينية الفرن وغطيها بورق الألمنيوم وضعيها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى تنضج.
ازيلي ورق الألمنيوم وحمري الدجاجة لمدة 10 دقائق.
قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة.
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