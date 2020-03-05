عاجل.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تُفجر مفاجأة جديدة حول القضية





وقالت بيطار، في فيديو لها: "في مفاجأة غير سارة منتهى الظلم أن فادي الهاشم سافر خارج البلد على ارغم من صدور قرار بمنعه من السفر والقاضي يمنع مرات المرحوم من السفر".











أعلنت رحاب بيطار، محامية محمد الموسى، الذي قتل على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أن فادي الهاشم، سافر خارج لبنان على الرغم من صدور قرار بمنعه من السفر، وأوضحت أنه تم منع سفر زوجة القتيل لمرافقة جثمان زوجها.