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عاجل.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تُفجر مفاجأة جديدة حول القضية
الخميس 05/مارس/2020 - 11:32 ص
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الفجر الفنى
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أعلنت رحاب بيطار، محامية محمد الموسى، الذي قتل على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أن فادي الهاشم، سافر خارج لبنان على الرغم من صدور قرار بمنعه من السفر، وأوضحت أنه تم منع سفر زوجة القتيل لمرافقة جثمان زوجها.
وقالت بيطار، في فيديو لها: "في مفاجأة غير سارة منتهى الظلم أن فادي الهاشم سافر خارج البلد على ارغم من صدور قرار بمنعه من السفر والقاضي يمنع مرات المرحوم من السفر".
وأكدت رحاب البيطار أمس، أنه سينقل جثمانه إلى العاصمة السورية دمشق من خلال سيارة خاصة، وذلك بعد أكثر من شهرين للحادث.
وقالت رهاب بيطار، عبر صفحتها بموقع "فيس بوك":" سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا ".
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