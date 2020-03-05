ننشر تفاصيل إطلاق موسم "بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية"

قال الدكتور هاني كمال، وكيل وزارة الثقافة، إن فعاليات موسم "بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020" ستنطلق يوم الأحد المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن كل قطاعات الوزارة بدأت في وضع خطة الفاعليات الفنية والثقافية بالمحافظة، موضحا أن الفاعليات ستركز على أبرز معالم بورسعيد في مختلف القطاعات.



وأضاف وكيل وزارة الثقافة، أن هناك كثير من الشخصيات المعروفة بالكفاح والنضال في بورسعيد، فضلا عن مشاركة كل الرموز البورسعيدية الذين ساهموا في بناء تاريخ المحافظة في ندوات.

