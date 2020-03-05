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تحرير 7267 مخالفة مرورية على مستوي الجمهورية

الخميس 05/مارس/2020 - 11:36 ص
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المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 7267 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير 2430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 20 دراجة نارية مخالفة.

كما تم تحرير 33 مخالفة "موقف عشوائي"، و47 مخالفة شروط الترخيص، و29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية المرور الإدارة العامة للمرور إدارة المرور

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