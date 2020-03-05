تحرير 7267 مخالفة مرورية على مستوي الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 7267 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير 2430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 20 دراجة نارية مخالفة.



