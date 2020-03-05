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اعمل حسابك.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:14 ص
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مياه الشرب
مياه الشرب
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بقطع الخدمة لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 6/3/2020 وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 7/3/2020.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن قطع الخدمة يأتي لسرعة الانتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور".

وناشدت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب  خلال تلك المدة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

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