جامعة القاهرة تنظم فعالية "الوقاية من فيروس كورونا"





وتنظم كلية العلوم بالتعاون مع كلية طب قصر العيني، يوما توعويا تحت عنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك اليوم الخميس، بقاعة ابن سينا بالكلية، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



ويتضمن اليوم التوعوي، عدة محاضرات من بينها "وباء كورونا بين الوهم والواقع"، تلقيها الدكتورة مها الغباشي أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، ومحاضرة حول "استهداف كوفيد 19"، للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم.





كما يتضمن اليوم، تقديم عروض عملية للطلاب حول العادات والأخطاء التي تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، ويقام على هامش اليوم حملة توعية أمام المبنى الرئيس للكلية.



وقال الدكتور محمد الخشت: إن الجامعة تنظم ندوات بالكليات والمدن الجامعية للتوعية بأعراض الفيروس الجديد، وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.





وأشار إلى قيام الجامعة، بإجراء حملة صحية ومسحًا طبيًا على الطلاب المصريين والوافدين بالمدن الجامعية بالتعاون بين كلية طب القصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشئون الوقائية للاطمئنان على الطلاب.



من ناحيته، أكد الدكتور عبد الحميد المناوي، عميد كلية العلوم، حرص الكلية على تنفيذ خطة جامعة القاهرة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف حملات التوعية داخل المدرجات والمعامل الطلابية، ومن خلال اللوحات الإرشادية الموزعة في أنحاء الكلية كافة .





وتابع أن الكلية خصصت حملة توعوية تتضمن العديد من المحاضرات إلى جانب مجموعة من الأنشطة الفنية واليدوية المختصة بالتوعية بطرق الوقاية من الفيروس.



تواصل جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حملاتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد.