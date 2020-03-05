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قيامة عثمان الحلقة 13.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الخميس 05/مارس/2020 - 09:33 ص
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بوابة الفجر
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نقدم إليكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة مساء أمس الأربعاء الساعة 8 بتوقيت تركيا، ولمشهدة قيامة عثمان 13 في الإعادة يمكنكم معرفة القنوات وترددها لكي تشاهدون الحلقة بكل سهولة.

ووصل مسلسل قيامة عثمان إلى الحلقة 13 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 13
 نقدم لكم اليوم تردد قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13

قناة ATV العارضة تعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV 
القمر الصناعي
التردد 10796 
الترميز 27500
النايل سات 11628 
تركسات27500 27500
أسترا  12692 27500

يتم عرض ثيامة عثمان 13 على قناة وطن 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، والإعادة تكون يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع.

وعبر قناة اليرموك 2020 ينقل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13، وتكون الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع.
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الكلمات المفتاحية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 قيامة عثمان عرض الحلقة 13 المؤسس عثمان 13

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