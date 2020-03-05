قيامة عثمان الحلقة 13.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

نقدم إليكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة مساء أمس الأربعاء الساعة 8 بتوقيت تركيا، ولمشهدة قيامة عثمان 13 في الإعادة يمكنكم معرفة القنوات وترددها لكي تشاهدون الحلقة بكل سهولة.





ووصل مسلسل قيامة عثمان إلى الحلقة 13 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.





القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 13

نقدم لكم اليوم تردد قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13





قناة ATV العارضة تعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV

القمر الصناعي

التردد 10796

الترميز 27500

النايل سات 11628

تركسات 27500 27500

أسترا 12692 27500





يتم عرض ثيامة عثمان 13 على قناة وطن 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، والإعادة تكون يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع.



