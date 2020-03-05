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مسلحون ينتمون لداعش يقاتلون إلى جانب الجيش التركي بسوريا

الخميس 05/مارس/2020 - 09:51 ص
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مسلحو داعش
مسلحو داعش
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عرضت قناة سكاي نيوز عربية، مقاطع فيديو لمسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي يقاتلون إلى جانب الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

 

وأظهرت  مقاطع الفيديو استغلال تركيا للتنظيمات الإرهابية، حيث ظهر المسلحون الذين يضعون أعلام داعش فوق زيهم العسكري باستعراض أمام جثة جندي سوري.

 

وأكدت تقارير كثيرة، أن أنقرة تعتمد على التنظيمات المصنفة إرهابية في عملياتها العسكرية وتقدم لها الدعم الجوي والبري.

 

وكشف مراقبون، أن شكل الانصهار المباشر بين الدواعش والجيش التركي اتخذ أشكالا عدة، إن كان على شكل مرتزقة في ليبيا، أو إلباس المتطرفين البزة العسكرية التركية والقتال تحت غطاء المدافع والطائرات الهجومية المسيرة، والتحرك في الآليات التي أرسلتها أنقرة لتعزيز نقاطها وعمليتها العسكرية في إدلب السورية.

 

وكانت موسكو، قد اتهمت تركيا صراحة بانتهاك القانون الدولي، وبأنها دمجت نقاط تمركز جنودها في إدلب مع المناطق المحصنة للتنظيمات التي يصنفها العالم إرهابية، وهي هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني وتنظيم حراس الدين وغيرها.

 

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الكلمات المفتاحية

مسلحون داعش سوريا داعش الجيش التركي

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