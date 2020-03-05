مصرع فتاتين وإصابة أخرى إثر تناولهم حبوب "غلة" بالشرقية





وتبين أن الثلاثة، مقيمات بقرية طوخ القراموص مصابات بحالات إعياء إثر تناولهن حبوب الغلة وفي وقت لا حق وتوفيت الأولى وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر اليوم، فيما لا زالت الثالثة تتلقى العلاج بالمستشفى.



وانتقلت قوة من الشرطة لاجراءا الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وجود علاقة صداقة بين الفتيات الثلاثة وانهن اتفقن معن على تناول حبوب الغلة حيث أحضرتها الأولى بهدف الانتحار بسبب مرورهن بأزمة نفسية سيئة بسبب التفكك الأسري.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 اداري مركز شرطة أبو كبير وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







توفيت طالبتين بالمرحلة الإعدادية، وأصيبت أخرى في مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، إثر تناولهن حبوب الغلة بعد اتفاقهن على الانتحار، بسبب مرورهن بأزمة نفسية بسبب التفكك الأسري.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطرا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير، بلاغا باستقبال مسشتفى الزقازيق الجامعي، كل من "بسنت إ. م" 14 عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي و"إيمان. م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا. م" 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي.