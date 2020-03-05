محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت 72 مليار جنيه على المشروعات التنموية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنهم عملوا على عدة ملفات على مدار الـ90 يوم الماضية، منها ملف رضا المواطن، وتطوير الميادين، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين البيئة.





وأشار "مختار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون على إنشاء مدافن صحية لاستيعاب كميات التراكمات اليومية، حيث أن هناك 2500 طن من القمامة يوميا، موضحا أنهم يعملون على إنشاء 6 مصانع كل مصنع يخدم مجموعة مراكز.



