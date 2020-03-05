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مذيع الشارع لبيكا: خد بالك ياحمو ده كمين

الخميس 05/مارس/2020 - 07:57 ص
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مذيع الشارع وحمو بيكا
مذيع الشارع وحمو بيكا
كريم هاشم
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عبر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن سعادته لقرار نقابة المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة لمؤدي المهرجانات الشعبية حيث  يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة.

ونشر "بيكا" عبر صفحته الشخصية وعلق على القرار قائلًا: "كام واحد فرحان بالخبر ده"، ليرد عليه مذيع الشارع أحمد رأفت في تعليق كوميدي "خد بالك ياحمو ده ممكن يكون كمين".



وفي نفس الإطار عبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها بهذا القرار لرجوع زوجها "أوكا" وشكرت كل من الوزيرة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وكل من نقيب الموسيقين هاني شاكر والممثلين أشرف زكي.

وكانت نقابة الموسيقين حددت عدة شروط لدخول الشعبة وهي وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الإعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل لتحقيق تلك الضوابط.

ناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.

ووجهت نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هانى شاكر، الشكر للشعب المصرى كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التى تؤمن بدور الفن فى تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التى تمر بالفن المصري، مؤكدة في بيانها أنها تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقى بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتى تعبر عن هوية شعبنا.
مذيع الشارع لبيكا: خد بالك ياحمو ده كمين
مذيع الشارع لبيكا: خد بالك ياحمو ده كمين
مذيع الشارع لبيكا: خد بالك ياحمو ده كمين
مذيع الشارع لبيكا: خد بالك ياحمو ده كمين
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الكلمات المفتاحية

مذيع الشارع عود البطل شاكوش حمو بيكا

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