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سطو مسلح على سوبر ماركت في الإسماعيلية

الخميس 05/مارس/2020 - 07:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أصيب تاجر، بعدة طلقات نارية، وذلك إثر قيام ثلاثة أشخاص يحملون الأسلحة الآلية بالسطو المسلح، وسرقة أموال من داخل سوبر ماركت بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير وإطلاق النار علي صاحبه.

البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير أدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة المدعو، تامر إبراهيم السيد 35 عامًا، بعدة طلقات نارية في الساقين، ويعمل تاجر وصاحب سوبر ماركت بمنطقة المنايف دائرة مركز شرطة أبوصوير، وذلك جراء قيام ثلاثة أشخاص يحملون الأسلحة الآلية بمحاولة السطو وسرقة أموله من داخل السوبر ماركت.

وتم نقل المصاب إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وبسؤال المصاب أكد أنه فوجئ أثناء تواجده بالسوبر ماركت الذي يمتلكه بمنطقة المنايف بثلاث أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية بسرقة الأموال المتواجدة داخل السوبر ماركت وعندما قاومهم أطلقوا عليه الأعيرة النارية وفروا هاربين.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت تكليف أدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة الهاربين والسلاح المستخدم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد خالد حبيب رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد السيد عبد العال رئيس مباحث أبوصوير، والنقباء اشرف الصوالحي، واحمد طلبة، وعبد الرحمن مسلم، معاونين مباحث المركز.

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محافظة الاسماعيلية قوات الامن سوبر ماركت سطو مسلح على سوبر ماركت في الإسماعيلية سطو مسلح امن الاسماعيلية

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